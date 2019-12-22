ضبط سيارة محملة بالقذائف الصاروخية عند الحدود اللبنانية - السورية

أفادت عدة وسائل إعلام في لبنان، بأن الجيش اللبناني أوقف شخصين في منطقة قريبة من الحدود السورية، عثر في سيارتهما على قذائف صاروخية.



ووفقاً لما نشره الجيش اللبناني على حسابه في موقع “تويتر”، فإن “وحدة تابعة له أوقفت أمس السبت، عند حاجز العاصي الهرمل شمال شرقي لبنان ، شخصين من عائلة سيف الدين، والجمّال، بعد العثور في سيارتهما على 20 قذيفة آر بي جي، و21 حشوة عائدة لها، إضافة إلى كمية من الذخائر الحربية”.



من جهة ثانية، كان قاضي التحقيق العسكري في لبنان فادي صوان، قد أصدر يوم الجمعة الفائت، 3 قرارات اتهامية في جرائم إرهابية، أحال بموجبها 32 سوري إلى المحكمة العسكرية الدائمة.



وأوضح القاضي أن السوريين تم توقيفهم بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” والبعض منهم إلى “جبهة النصرة” وفصائل أخرى، والقتال في سورية ضد الجيش السوري.



تجدر الإشارة إلى أن مخابرات الجيش اللبناني تقوم بحملات مداهمات بين الحين والآخر تتمكن من خلالها من إلقاء القبض على مسلحين وعناصر يتبعون لـ “داعش”، ويخططون لأعمال إرهابية.