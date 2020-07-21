ضبط سيارة تبيع مواد غذائية تحوي حشرات حية في جبلة



ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية صباح اليوم سيارة نوع كيا مغلقة تقوم ببيع مواد غذائية اغاثية/ برنامج الأغذية العالمي/ تحوي حشرات حية، وذلك في منطقة كراجات مدينة جبلة”.



وأوضح مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر السوسي أنه “تم مصادرة المواد الغذائية الاغاثية وهي عبارة عن معكرونة سباغيتي، وحمص مطحون ضمن كيس شفاف يوجد بداخلهما حشرات حية، بالإضافة لمادة الفاصولياء”.



وأكد السوسي أنه “بعد مصادرة الكمية المخالفة، تم إحالة الضبط التمويني إلى القضاء المختص أصولا”.





تلفزيون الخبر