ضبط خمسة كيلوغرامات من الحبوب المخدرة في مكتب للشحن بدمشق

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية خمسة كيلوغرامات من الحبوب المخدرة في أحد مكاتب الشحن بدمشق أمس.



وأوضحت الإدارة أنه تم ضبط نحو 30 ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة تزن خمس كيلوغرامات كانت مخبأة ضمن أحد الطرود ومعدة للشحن خارج سورية.



وكانت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ألقت القبض في الثامن والعشرين من الشهر الماضي على اثنين من مروجي المخدرات وضبطت بحوزتهما 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة ضمن السيارة التي كانا يستقلانها.

سانا