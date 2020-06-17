ضبط حالات غش ببيع الخبز عن طريق الرسائل.. والتموين يردّ

أوضح مدير السورية للمخابز جليل إبراهيم أن المواطن قد يتعرض للغش فعلاً في المخبز من خلال شرائه ربطتين ويتم ذلك من عامل المخبز الذي يقوم بالضغط على زر الأربع ربطات في الجهاز فيكون بذلك المواطن قد حصل على ربطتين وتم الغش بربطتين يتم بيعهما بشكل حر .



وعن أن بعض المواطنين تأتيهم رسائل من دون استعمال البطاقة بحصولهم على الخبز, بيَّن جليل أن النظام دقيق ولا يخطئ وقد يكون المواطن وضع رقمه بالخطأ فتأتي الرسائل لشخص آخر.



بدوره, رأى مدير مخابز ريف دمشق مؤيد الرفاعي أنه بشكل عام البطاقة عادلة وجيدة، حيث خففت من الازدحام وحسنَّت نوعية الخبز و تحدد على عدد الأشخاص وبما يتناسب مع أفراد الأسرة، حيث يخصص لكل أسرة أربع ربطات يومياً وبالتالي ممنوع أن يباع الخبز في المخابز إلا على البطاقة، وبالنسبة لأصحاب الحالات الخاصة فيأخذون الخبز عن طريق المعتمدين بنسبة ١٠ – ١٣ % بعد تسجيل بياناتهم ومخاطبة شركة محروقات لإصدار بطاقات لهم.



وتابع الرفاعي: إن أي مواطن تأتيه رسالة مخالفة للكمية التي أخذها من المخبز يمكن له أن يشتكي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم تنظيم ضبط ويخالف المخبز وقد تم إعفاء مشرفين في مخبزين للسبب نفسه.



فيما أقر مدير تموين ريف دمشق لؤي السالم بوجود مشكلة في نظام العمل، وقال: هناك العديد من الشكاوى تمت معالجتها فوراً من خلال تنظيم الضبوط اللازمة وإلغاء الاعتمادات.



وعن عدد الضبوط, أكد السالم أن عددها كبير من دون إعطاء رقم محدد، مشدداً على أن (الإتجار بمادة مدعومة) يتم بحقه أشد الإجراءات ويحال المخالف إلى القضاء الذي يحدد القيمة المالية للمخالفة.





تشرين