ضبط تمويني بحق صالة السورية للتجارة في السويداء

نظمت دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بالسويداء اليوم ضبطا تموينيا بحق صالة المدينة لبيع الخضار والفواكه في مدينة السويداء التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة



وحسب ما ذكر رئيس دائرة حماية المستهلك عاصف حيدر أن تنظيم الضبط جاء لسبب بيع الصالة لخضار بسعر زائد عن الأسواق



يشار إلى أن أسعار الخضار في الصالة المذكورة شهدت ارتفاعا ملحوظا عن أسعار الأسواق حيث بيع الكيلو غرام من الخيار البلدي ب ٤٠٠ ليرة ،بينما بيع في الأسواق ب ٢٥٠ ليرة وكذلك البندورة بيعت في الصالة ب ٥٠٠ ليرة، بينما في الأسواق بيعت ب ٤٠٠ ليرة ،وسعر الكيلو الواحد من الكوسا لدى الصالة ٢٥٠ ليرة أما سعره بالسوق لا يتجاوز ١٥٠ ليرة.و أن سعر الكيلو الواحد من البطاطا بالصالة يبلغ ٣٥٠ ليرة وسعره بالسوق ٣٠٠ ليرةوسعر الكيلو الواحد من البصل يباع بصالة السورية للتجارة ٢٥٠ ليرة بينما سعره بالسوق ٢٠٠ ليرة.