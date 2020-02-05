ضبط اكثر من 25 طن أجبان ومواد أولية فاسدة في ريف دمشق

من جديد وبكميات كبيرة ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق اليوم كمية 25,5 طناً من مادة الاجبان والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الاجبان منتهية الصلاحية ودون مواصفات وذلك ضمن أحد معامل إنتاج الأجبان بصحنايا.



وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم اليوم أنه تم حجز الكمية الفاسدة المضبوطة التي تشمل 14.454الف كيلو غرام من جبنة قشقوان منتهية الصلاحية و 7237كيلو من الجبنة مطبوخة مسحوبة الدسم دمن مواصفات ومتغيرة القوام و 386جبنة كامل الدسم دون مواصفات و 686 كغ من كيرمة غنم دون مواصفات و متغيرة القوام و2450كيلو جبنة منفخة دون مواصفات و 210 منكهات شيدر دون مواصفات و اصنصات منتهية الصلاحية و وتم اغلاق البرادات الموجودة داخلها المواد المنتهية الصلاحية بالشمع الأحمر وأحيل المخالف /م.أ/ إلى القضاء المختص