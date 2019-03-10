ضبط أكثر من /250/ كيلو غرام من العسل المغشوش في يبرود

اشتبهت إحدى دوريات مركز الأمن الجنائي بيبرود بسيارة نوع "لادا" يقودها المدعو (أ . ع) وبتفتيشها عُثر بضمنها على كمية /254/ كيلو غرام من مادة العسل المُصنع محلياً، تم حجز السيارة ومصادرة الكمية المذكورة





وتبين بأن المواد عائدة لشخص يدعى (ر . ز) من أهالي بلدة الجبة، تم توجيه دورية إلى منزل الشخص المذكور





حيث ضُبطت كمية /300/ كيلو غرام من مادة السكر وعبوات زجاجية سعة كيلو غرام واحد عددها /90/ فارغة وميزان الكتروني، تم حجزها وإحضارها إلى المركز وتنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولا .







الشرطة police