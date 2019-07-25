ضبط أغذية أطفال منتهية الصلاحية وفروج فاسد في طرطوس

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس كميات من أغذية للأطفال (الويفر) منتهية الصلاحية، إضافة إلى كمية من الفروج الفاسد في مدينة طرطوس .



وأفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس المهندس حسان حسام الدين أنه “تم ضبط 41 كرتونة تحتوي أغذية أطفال أبرزها مادة الويفر منتهية الصلاحية، في أحد المحلات في مدينة طرطوس” .



و تابع حسام الدين قائلاً إنه “تمت مصادرة الكمية وإتلافها بالكامل، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص”.



وأضاف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أنه “تم ضبط 25 كغ من الفروج الفاسد تفوح منه رائحة كريهة، في أحد المحلات لبيع الفروج في مدينة طرطوس”.



وتابع حسام الدين أنه “تمت مصادرة كامل الكمية وإتلافها”، لافتاً إلى أنه “تم توقيف المخالفين وإحالتهم مع الضبط إلى القضاء أصولاً”.



يُذكر أنه في نهاية شهر حزيران الفائت، ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس كميات من البوظة المخالفة للمواصفات في مدينة طرطوس، حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل الكمية.



الخبر