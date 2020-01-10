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ضبط أطنان من الحديد الصناعي المهرب في طرطوس

صادرت ضابطة جمارك المكافحة كمية كبيرة من الحديد الصناعي المهرب بطرطوس.


وذكر رئيس ضابطة جمارك المكافحة بحمص المقدم إياد عدرا أنه من خلال المعلومات المتوافرة حول وجود كمية كبيرة من الحديد الصناعي المهرب تمت مداهمة إحدى المزارع بمنطقة الشيخ سعد بمحافظة طرطوس وعثر داخلها على كمية كبيرة تقدر بمئات الأطنان من الحديد الصناعي لا تحوي أي دلالة منشأ أو هوية تشير إلى قانونية البضاعة.

وأضاف إنه تم التحفظ على البضاعة ويتم حالياً ملاحقة الأشخاص المخالفين لتقديمهم للقضاء المختص أصولاً.