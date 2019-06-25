ضبط أشهر محل للحمص الناعم في طرطوس يتلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس كميات من الحمص الناعم تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس المهندس حسان حسام الدين أنه “تم ضبط معملاً للحمص الناعم يحتوي على 1700 كيس حمص تقريباً تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها”.



وأشار حسام الدين إلى أن “صاحب المعمل يقوم بتزوير تاريخ الإنتاج وتدوين تاريخ ٢٥ حزيران على الأكياس” مردفاً “علماً أن المنتج مصنع قبل ٢٣ حزيران ومدة صلاحية هذا المنتج قصيرة أصلاً لأنه سريع العطب”.



وأفاد مدير التجارة الداخلية بأنه “تم تشميع المعمل ومصادرة كامل الكمية المخالفة وإحالة المخالفين إلى القضاء أصولاً”.



يُذكر أنه في الآونة الأخيرة، ضبطت مديرية التجارة الداخلية في طرطوس كميات من عبوات المياه المعدنية ماركة “الدريكيش” مزورة، إضافة إلى بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة منها حليب الأطفال ومعلبات ومكسرات.