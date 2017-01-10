ضبط أسلحة وذخيرة للتنظيمات الإرهابية في ريف سلمية

ضبطت مجموعات الدفاع الشعبية اليوم سيارة محملة بأسلحة وذخيرة متنوعة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية في ريف مدينة سلمية.



واشتبكت إحدى مجموعات الدفاع الشعبية خلال كمين نفذته قرب قرية الهرط الغربي بريف سلمية مع مجموعة إرهابية قضت خلاله على إرهابيين اثنين وضبطت سيارة شاحنة نوع أنتر كانت بحوزتهما.



و تم العثور داخل السيارة على طائرة استطلاع وكميات كبيرة من الذخيرة لمختلف أنواع الأسلحة وقذائف أر بي جي.



وكانت الجهات المختصة ضبطت السبت الماضي خلال عملية نوعية في ريف حماة الشمالي مستودعا للمجموعات الارهابية يحتوى على 45 صاروخا فرنسي الصنع تحتوى على رؤوس محشوة بمواد شديدة الانفجار وكميات كبيرة من قذائف الهاون عيار 81 صناعة أوروبية.



وتنتشر في بعض قرى ومناطق الريف الممتد بين محافظتي حماة وإدلب مجموعات إرهابية تكفيرية ترتكب الجرائم بحق الأهالي الآمنين وتصادر أملاكهم وأرزاقهم.

سانا