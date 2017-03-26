ضبط أسلحة وذخائر مهربة إلى التنظيمات الإرهابية بريفي حماة واللاذقية

ضبطت الجهات المختصة أمس في محافظتي حماة واللاذقية بالتعاون مع الأهالي وبعد عمليات متابعة ورصد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت معدة لتهريبها إلى التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي حماة واللاذقية الشماليين.



وضبطت الجهات المختصة في محافظتي حماة واللاذقية وبالتعاون مع الأهالي كميات كبيرة من الأسلحة كانت معدة لتهريبها إلى التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي حماة واللاذقية الشماليين.



وشملت الأسلحة المضبوطة رشاشات عيار 14.5 مم وكميات من ذخيرة المدفعية من عيار 23 مم إضافة إلى كميات من القنابل الهجومية والدفاعية وبنادق متنوعة مع ذخيرتها وذخائر “دوشكا” و”بي كي سي” قدرت بحوالي مئة ألف طلقة وقذائف هاون بعيارات مختلفة وقذائف “ار بي جي” مع حشواتها وعدد من الصواريخ المتنوعة وذات قدرة تدميرية عالية.



وتنتشر في ريفي حماة واللاذقية الشماليين مجموعات من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” ومجموعات تكفيرية تتبع لها بعض أفرادها من جنسيات أجنبية يتسللون عبر الحدود التركية بدعم وتسليح من نظام أردوغان الإخواني و ال سعود الوهابي.

سانا