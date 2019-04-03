ضبط أدوية منتهية الصلاحية في مشافي حمص

ضبطت الجهات المختصة بحمص خلال يومين على التوالي كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في عدة مشافي خاصة وخيرية في حمص .



وقالت مصادر مطلعة إن ” دوريات أمنية برفقة لجنة من دائرة المشافي و الرقابة الدوائية ضبطوا في مشفى فركوح مستودعي أدوية ومستلزمات بعضها منتهي الصلاحية، وبعضها الآخر مجهول المصدر، وتم توقيف أمين المستودع لحين انتهاء التحقيقات”.

وتابعت المصادر ” يوم الاثنين قامت دورية أخرى بضبط أدوية منتهية الصلاحية في مشفى البر بحي الوعر وتم توقيف أمين المستودع ورئيس لجنة الاتلاف”.



وبحسب مصادر طبية فإن ” الأدوية المضبوطة في مشفى البر فيها محاضر اتلاف ولكن لم يتم اتلافها بعد ” .



وأشارت المصادر إلى أنه ” كذلك ضبطت الجهات المختصة خلال جولة التفتيش على المشافي كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية في مشفيي الكندي و المحطة ويتم التحقيق مع المسؤولين عن تخزينها ” .



و أن أربعة أشخاص على الأقل من المسؤولين بشكل مباشر عن مستودعات الأدوية في المشافي المذكورة تم توقيفهم لدى الجهات المختصة للتوسع في التحقيق.