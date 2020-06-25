صيانة طريق المتحلق الجنوبي بدمشق

بين مدير الصيانة بمحافظة دمشق م. محمد حمامية أنه بالنسبة (للمتحلق الجنوبي 123 قطع) ذكرنا سابقاً أننا سنقوم بقواطع التمدد على المتحلق، وبالنسبة لنا قمنا بإزالة الزوائد من أطراف الطريق التي تؤذي السيارات.



وأضاف قائلا ليس لدينا إمكانيات للتنفيذ، فتم رفع الموضوع لمحافظة دمشق لتوقيع عقدين لتنفيذها في مديرية الدراسات لتنفيذ مخدات لأسفل الجسر.



كما أن الترميمات الصغيرة في الشوارع تتبع لدوائر الخدمات.



ونقوم بالتأهيل من اوتوستراد درعا حتى دوار الاشمر ذهاباً وإياباً وواشكنا على الانتهاء.







نينار أف أم