ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران
المعلم: العقوبات الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى خنق إرادة الشعوب الحرة
«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق
للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري .. السيد: سنردّ على الحصار

صيانة طريق المتحلق الجنوبي بدمشق

بين مدير الصيانة بمحافظة دمشق م. محمد حمامية أنه بالنسبة (للمتحلق الجنوبي 123 قطع) ذكرنا سابقاً أننا سنقوم بقواطع التمدد على المتحلق، وبالنسبة لنا قمنا بإزالة الزوائد من أطراف الطريق التي تؤذي السيارات.

وأضاف قائلا ليس لدينا إمكانيات للتنفيذ، فتم رفع الموضوع لمحافظة دمشق لتوقيع عقدين لتنفيذها في مديرية الدراسات لتنفيذ مخدات لأسفل الجسر.

كما أن الترميمات الصغيرة في الشوارع تتبع لدوائر الخدمات.

ونقوم بالتأهيل من اوتوستراد درعا حتى دوار الاشمر ذهاباً وإياباً وواشكنا على الانتهاء.

 


نينار أف أم