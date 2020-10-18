صيانة العنفة البخارية الأولى في محطة توليد كهرباء الزارة بخبرات وطنية

اقتربت أعمال صيانة المجموعة البخارية الأولى في الشركة العامة لمحطة توليد كهرباء الزارة بمحافظة حماة من نهايتها بنسبة إنجاز تفوق الـ 70 بالمئة بكوادر وخبرات فنية وطنية، وذلك لأول مرة في سورية بعد أن كانت أعمال صيانتها في السابق تتم عبر الخبراء الأجانب.



المهندس مصطفى شنتوت مدير الشركة قال إن المحطة التي تضم 3 مجموعات توليد استطاعة كل واحدة 220 ميغاواط، أجريت أعمال صيانة كاملة للمجموعة الثالثة فيها العام الماضي من شركة إيرانية بالتعاون مع الطواقم الفنية في المحطة ما ساهم في رفع طاقتها الإنتاجية من 60 حتى 200 ميغاواط، واستفادت الكوادر الفنية من هذه الأعمال في زيادة خبرتها وتمكينها من إجراء أعمال صيانة لمجموعة التوليد الأولى دون الاستعانة بأي خبرات خارجية.



ولفت إلى أن الاختبارات الأولية التي أجريت على محور العنفة البخارية في المجموعة الأولى وكل القراءات المبدئية الأخرى عن أداء التجهيزات الأخرى عقب أعمال الصيانة بينت أنها تعمل بأداء متميز وكفاءة عالية.



هذا وأجرت شركة توليد كهرباء الزارة دراسة لتكلفة أعمال الصيانة العامة للمجموعة الأولى قدرتها بـ 8.5 ملايين يورو في حين تقدمت شركة أجنبية لإجرائها بمبلغ 227.7 ملايين يورو ما دفع الشركة لاتخاذ قرار بتنفيذ أعمال الصيانة للعنفة البخارية الأولى بالاعتماد على الخبرات والكوادر الوطنية.



يشار إلى أن المجموعة الثانية في المحطة تحتاج أيضا إلى صيانة عامة بهدف رفع حمولتها وطاقتها إلى 180 أو 185 ميغاواط نظرا لانخفاض حمولتها الراهنة إلى 120 ميغاواط، وستبدأ أعمال صيانة خلال الفترة المقبلة وستنفذها كوادر الشركة أيضا على مدى شهر.



المصدر: سانا