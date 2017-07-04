صيانة آليات خدمية وتعبيد طرقات في حلب

وافقت اللجنة الفرعية لإعادة الإعمار في حلب خلال اجتماعها اليوم على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء وإعمار ما دمرته يد الإرهاب وتحسين الخدمات وتوفيرها للمواطنين.



وشملت المشاريع صيانة وتعبيد وتزفيت طرقات في المدينة وعدد من مناطق الريف التي أعاد إليها الجيش الأمن والأمان إضافة إلى صيانة آليات خدمية تابعة لبلديات الريف بما يمكنها من رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتمت الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ترحيل الآليات الخفيفة والثقيلة المحروقة والمدمرة جراء الاعتداءات الإرهابية من الشوارع وتجميعها في ساحة خاصة.



وبين محافظ حلب حسين دياب أن هذه المشاريع هي استكمال للمشاريع المنفذة والمباشرة بها والهادفة لتحقيق تحسن ملموس بالواقع الخدمي في المحافظة مشيرا إلى ضرورة التقيد بحسن التنفيذ وفق المواصفات الفنية وسرعة الإنجاز والدقة في عمل لجان المراقبة والإشراف.

سانا