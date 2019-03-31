البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
«تبرّؤ» دولي من «إعلان الجولان» الأميركي... وقلق روسي على «التسوية السورية»
بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
الجعفري: تصريحات ترامب لن تغير من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا
الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

صياد النفايات الفضائية الروسي قادر على إتلاف 500 كغ

اعلنت شركة الأنظمة الفضائية الروسية أن القمر الصناعي الروسي صياد الأقمار والنفايات الفضائية قادر على اتلاف 500 كيلوغرام من النفايات فى المدار.

ونقلت وكالة تاس عن الخبراء فى الشركة قولهم: إن "دورة واحدة لعمل القمر الصناعى الصياد تقضى بخطف النفايات وطحنها ومعالجتها مشيرين الى أن البحث عن النفايات الفضائية سيتم باستخدام المعلومات المتوافرة فى الوثائق الروسية والدولية للاجسام الفضائية.

وأشارت صاحبة المشروع ماريا باركوفا الى أن القمر الصناعى الصياد سيعمل كحيوان مفترس يصطاد النفايات ليحصل على طاقة إضافية موضحة ان السعر التقريبى لمثل هذا القمر الصناعى يبلغ /5ر7/ مليارات روبل ويبلغ وزنه نحو/5ر2/ طن.

وأوضحت باركوفا أن القمر الصناعي يتالف من مصيدة وشبكات مصنوعة من التيتانيوم ومنظومة معالجة مشيرة إلى أنه وبعد وقوع قمر صناعى ما فى المصيدة يتم طحنه داخل القمر الصياد بواسطة طاحونة خاصة ثم يختلط المسحوق المعدنى مع الاوكسيجين والهيدروجين ليتحول الى وقود سيستخدم فى محرك القمر الصياد ليدفع به الى قمر صناعى مستعمل اخر.

ويخطط لإطلاق القمر الصناعي الصياد إلى ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض ليرتفع فيما بعد إلى مدار يتراوح بين 800 و1500 كيلومتر.