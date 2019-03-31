صياد النفايات الفضائية الروسي قادر على إتلاف 500 كغ

اعلنت شركة الأنظمة الفضائية الروسية أن القمر الصناعي الروسي صياد الأقمار والنفايات الفضائية قادر على اتلاف 500 كيلوغرام من النفايات فى المدار.



ونقلت وكالة تاس عن الخبراء فى الشركة قولهم: إن "دورة واحدة لعمل القمر الصناعى الصياد تقضى بخطف النفايات وطحنها ومعالجتها مشيرين الى أن البحث عن النفايات الفضائية سيتم باستخدام المعلومات المتوافرة فى الوثائق الروسية والدولية للاجسام الفضائية.



وأشارت صاحبة المشروع ماريا باركوفا الى أن القمر الصناعى الصياد سيعمل كحيوان مفترس يصطاد النفايات ليحصل على طاقة إضافية موضحة ان السعر التقريبى لمثل هذا القمر الصناعى يبلغ /5ر7/ مليارات روبل ويبلغ وزنه نحو/5ر2/ طن.



وأوضحت باركوفا أن القمر الصناعي يتالف من مصيدة وشبكات مصنوعة من التيتانيوم ومنظومة معالجة مشيرة إلى أنه وبعد وقوع قمر صناعى ما فى المصيدة يتم طحنه داخل القمر الصياد بواسطة طاحونة خاصة ثم يختلط المسحوق المعدنى مع الاوكسيجين والهيدروجين ليتحول الى وقود سيستخدم فى محرك القمر الصياد ليدفع به الى قمر صناعى مستعمل اخر.



ويخطط لإطلاق القمر الصناعي الصياد إلى ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض ليرتفع فيما بعد إلى مدار يتراوح بين 800 و1500 كيلومتر.