صورة جديدة للسيدة أسماء الأسد تثير تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل

تداول ناشطون سوريون صورة جديدة للسيدة السورية الأولى, أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارة قامت بها إلى المدرسة التي يدرس فيها أبناءها.



وذكر ناشطون سوريون أن عقيلة الرئيس السوري حضرت اجتماع أولياء الأمور واطلعت على نتائج أبنائها الدراسية.



وتناقل ناشطون سوريون الصورة على نطاق واسع، مقرونة بجمل تعبر عن إعجابهم بنشاطاتها الاجتماعية والإنسانية، وتأدية واجبها تجاه أولادها, على الرغم من مرضها وتلقيها للعلاج.



وظهرت السيدة أسماء الأسد أكثر من مرة خلال الفترة الماضية خلال نشاطات وجولات على بعض المحافظات قامت بها بعد إجرائها عملية جراحية إثر إصابتها بسرطان الثدي.