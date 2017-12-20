ارتفاع حدة التصعيد بين دمشق وباريس الجيش يتقدم في ريفي دمشق وإدلب
صور جوية لقاعدة عسكرية أمريكية في الحسكة بسوريا
القاهرة تكشف معلومات خطيرة عن تدريب (الجيش الحر) في مصر
المعلم من تحت قبة مجلس الشعب: ما زال من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار
الرئيس الأسد: حربنا ضد الإرهاب لم تنته... وأتباع واشنطن خونة
روغوزين: سننشئ مع سورية أكبر حقل فوسفات في البلاد
(التحالف الدولي) ينفي تدريبه إرهابيين في سوريا
تركيا تعلن عن استكمال مشروع الجدار الحدودي الفاصل مع سوريا قبل حلول ربيع 2018
الشعار في مجلس الشعب: تسليم 450 شقة سكنية بدمشق لعدد من عناصر الشرطة قريباً
اجتماع لـ(داعش) في الحجر الأسود
أسئلة برسم وزارة الداخلية
الرئيس الأسد يلتقي وفدا حكوميا روسيا
المجموعات الإرهابية المسلحة تعتدي برصاص القنص على أهالي قرية كفرنان بريف حمص
خبراء أميركيون: النصر على داعش في سورية والعراق سابق لأوانه!
ترتيبات تركية مصلحية في الشمال: فتح معبر الراعي.. وتأجيل دمج «الحكومات»

صور جوية لقاعدة عسكرية أمريكية في الحسكة بسوريا

صور جوية لقاعدة عسكرية أمريكية في الحسكة بسوريا

 

في إطار الكشف عن القواعد العسكرية للقوات الأجنبية على الأراضي السورية، تؤكد الوقائع اليوم وجود قاعدة عسكرية تتضمن مهابط للمروحيات أقامتها القوات الأمريكية المحتلة على أطراف مدينة “الشدادي” جنوب الحسكة.

وهدف هذه القاعدة، التي تحدثت عنها “زمان الوصل” مراراً- كما يبدو من موقعها حسب صور الأقمار الصناعية هي حماية مديرية الجبسة للنفط وحقول “الشدادي”، وبذلك تكون القوات الأمريكية قد تمركزت بالقرب من حقلين أساسين للنفط في شمال شرق سوريا (رميلان والشدادي).

ويرى مراقبون أن هذا التمركز الأمريكي هدفه منع الحكومة السورية من استعادة حقول النفط التي تقع تحت سيطرة الوحدات الكردية.

من جهته، قال “محمود إبراهيم المؤيد”، رئيس “وحدة الأبحاث والدراسات في مركز برق الاستشاري” إن هذا الموقع حسب الصور يعتبر نقطة إسناد، وليس قاعدة بالمفهوم الكلاسيكي، تضطلع بمهمة تشكيل إدارة لضبط الإنتاج وحماية خطوط الغاز، مشيراً إلى أن وجود الحوامات يهدف لإتاحة إمكانية التدخل السريع ومكافحة الإرهاب، وعمليات التخريب والسرقة التي قد تتعرض لها خطوط الطاقة، والمحطات العاملة في مجالها وتعتبر بهذه القدرات قاعدة عمليات برية، مزودة بقدرات إنزال جوي، حسب الباحث العسكري.

وتحوي القاعدة العسكرية إلى جانب مهابط المروحيات معسكراً للتدريب على اقتحام المباني وغرفة عمليات مصغرة، وداخلها 8 حوامات على الأقل منذ أيام قليلة.

وكان 12 عنصراً من القوات الأمريكية أصيبوا نهاية شهر أيلول الماضي، نتيجة سقوط طائرة مروحية خلال محاولة هبوط فاشلة في هذه القاعدة داخل مدينة “الشدادي”.

يشار إلى أن القوات الأمريكية، التي تملك عدداً من المطارات والقواعد العسكرية في محافظة الحسكة، تعتمد في الغالب على قوات تجندها بالمال وتحرص على إضفاء صفة العشائرية عليها لمحاربة التنظيمات “المتطرفة” وعلى رأسها تنظيم (داعش) الإرهابي في المناطق العربية في سوريا والعراق.



المصدر: أوقات الشام

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.