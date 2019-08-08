صور الرئيس الأسد مع السيدة أسماء في أول ظهور مشترك بعد شفائها من السرطان

نشرت الرئاسة السورية صور لأول ظهور مشترك للرئيس السوري بشار الأسد مع السيدة أسماء ، وذلك بعد أيام من إعلانها الشفاء من مرض السرطان .



وقالت صفحة الرئاسة على الفيسبوك ، أن الرئيس الأسد وعقيلته السيدة أسماء استقبلوا أبناء وبنات الشهداء في سوريا من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي برفقة ذويهم .



ونشرت الرئاسة مجموعة صور أظهرت الرئيس الأسد مع السيدة أسماء في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من السرطان .

وكانت السيدة الأولى أسماء الأسد أعلنت يوم السبت الماضي ، خلال برنامج على قناة السورية ، انتصارها على مرض السرطان وذلك خلال مرحلة علاجية دامت قرابة عام في المشفى العسكري بالعاصمة دمشق

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