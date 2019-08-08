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صور الرئيس الأسد مع السيدة أسماء في أول ظهور مشترك بعد شفائها من السرطان

صور الرئيس الأسد مع السيدة أسماء في أول ظهور مشترك بعد شفائها من السرطان

نشرت الرئاسة السورية صور لأول ظهور مشترك للرئيس السوري بشار الأسد مع السيدة أسماء ، وذلك بعد أيام من إعلانها الشفاء من مرض السرطان .


وقالت صفحة الرئاسة على الفيسبوك ، أن الرئيس الأسد وعقيلته السيدة أسماء استقبلوا أبناء وبنات الشهداء في سوريا من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي برفقة ذويهم .


ونشرت الرئاسة مجموعة صور أظهرت الرئيس الأسد مع السيدة أسماء في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من السرطان .
وكانت السيدة الأولى أسماء الأسد أعلنت يوم السبت الماضي ، خلال برنامج على قناة السورية ،  انتصارها على مرض السرطان وذلك خلال مرحلة علاجية دامت قرابة عام في المشفى العسكري بالعاصمة دمشق
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