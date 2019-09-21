صواريخ وألغام من مخلفات الإرهابيين في مزارع قرية الزكاة

ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات من الجيش العربي السوري خلال مواصلتها أعمال تأمين المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب بريف حماة الشمالي صواريخ وذخائر وقذائف من مخلفات الإرهابيين في مزارع قرية الزكاة.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه من خلال متابعة تمشيط القرى المحررة بالتعاون مع وحدات الجيش لتأمينها وضمان سلامة الأهالي العائدين إلى منازلهم تم ضبط اسلحة وذخائر متنوعة وصواريخ من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مزارع قرية الزكاة بريف حماة الشمالي.





ولفت المصدر إلى أن الأسلحة شملت عدداً من ال} وطلقات رشاش “5ر14” مم وصواريخ محمولة على الكتف وقذائف دبابة وقذائف “أر بي جي” وعشرات قذائف الهاون محلية الصنع بعيارات مختلفة والتي استخدمتها المجموعات الإرهابية في الاعتداء على القرى والمناطق الآمنة إضافة إلى عربة لنقل المصابين وبعض الوثائق التابعة لإرهابيي جماعة “الخوذ البيضاء” الممولة أمريكياً.