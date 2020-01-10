صواريخ كاتيوشا تسقط قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية

تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن سقوط صاروخين أمس الأربعاء، في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، دون وقوع إصابات أو ضحايا.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن صافرات الإنذار انطلقت في المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية، فيما ذكر مصدر أمني عراقي أن أحد الصواريخ سقط بين بناء قيد الإنشاء لمجلس الوزراء، وبين بحيرة قرب السفارة الأمريكية.



من جهته، الجيش العراقي أصدر بياناً أوضح فيه أن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.



وكان قد سقط قبل أيام، 5 صواريخ من نوع كاتيوشا في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، البعض منهم سقط أيضاً في محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط 4 صواريخ استهدفت قاعدة بلد الجوية التي يتواجد فيها جنود أمريكيين، جنوبي منطقة صلاح الدين يوم السبت الفائت.



التطورات المذكورة، تأتي بعد أيام من الاغتيال الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي التابع للجيش العراقي أبو مهدي المهندس، وذلك فجر الجمعة.



ورداً على حادثة الاغتيال أعلن حرس الثورة الإيراني عند الساعة 1:20 من فجر يوم الأربعاء، عن إطلاق عشرات الصواريخ من نوع “أرض-أرض” على عدة مواقع عسكرية أمريكية من بينها قاعدة عين الأسد في العراق.