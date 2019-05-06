صواريخ المقاومة تقتل 4 إسرائيليين.. وجيش الاحتلال يختار التصعيد

لقي مستوطن إسرائيلي مصرعه جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية في غزة على مستوطنة أسدود المحاذية، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال من المستوطنين إلى 4 خلال اليوم.



في المقابل، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم الجمعة إلى 25 شهيدا، وعشرات المصابين.



وفيما توعدت المقاومة باستهداف "تل أبيب" خلال الليل في حال استمرار الاحتلال بقصف القطاع، أعلن المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينت" تأكيده على قرار نتنياهو تكثيف الهجمات ضد غزة، موجها جيشه للاستعداد "للمرحلة التالية".



ونشرت الذراع الإعلامية للمقاومة الفلسطينية عددا من الفيديوهات التي ترصد عمليات استهداف آليات عسكرية لجيش الاحتلال بصواريخ الكورنيت المطورة، وكذلك استهداف المستوطنات بقذائف الهاون والصواريخ وقواذف آر بي جي.



ووصل عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات غلاف غزة إلى نحو 700 صاروخ، فيما استخدمت طائرة مسيرة في قصف أهداف قريبة ضمن تطور لافت بالمعركة.



المصدر : وكالات