التربية تحسم أمر استمرار العملية التربوية في اللاذقية وطرطوس
أمريكا تسرق النفط السوري إلى العراق
أول شحنة إغاثة إلى متضرري الحرائق في الساحل
مجلس الوزراء يعلن استنفار جميع الوزارات لإخماد الحرائق
حرائق اللاذقية تترك الناس بين نازح مؤقت في مدارس المحافظة ومنكوب يبكي على الأطلال
وزير الزراعة: لأول مرة تشهد سورية هذا العدد من الحرائق.. سنزوّد كل فلاح متضرر بالغراس
سلسلة حرائق ضخمة في أرياف جبلة والقرداحة والحفة
حرائق في بلوران والبسيط ووادي قنديل.. والأهالي ينزحون
الحرائق تشتعل في قرى بريف حمص.. وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها
اندلاع 55 حريقاً في طرطوس
من التدين إلى الإيمان: الفرق بين الزمن الدائري والزمن الممتد
أربعة مبعوثين روس إلى سوريا: كينشاك مبعوثاً خاصاً للخارجية
إرتفاع تكاليف معيشة الأسرة السورية 85% إلى 660 ألف ل.س حتى أيلول 2020
الرئيس الأسد: الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية هو احتلال ويجب إنهاؤه
الرئيس الأسد يتحدث عن مدى اهتمام سورية بالحصول على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

صهريج بنزين خاص بالأطباء والقضاة والضباط في دمشق

صهريج بنزين خاص بالأطباء والقضاة والضباط في دمشق

خصصت محافظة دمشق اعتباراً من اليوم، صهريج بنزين خاص بالأطباء والقضاة والضباط للتخفيف من حدة الازدحام الحاصل أمام محطات الوقود.

ونشرت نقابة أطباء دمشـق عبر صفحتها في فيسبوك أن «هذه الخطوة جاءت بالتعاون بين محافظة دمشق وفرع دمشـق لنقابة الأطباء، بهدف تخفيف الازدحام على محطات الوقود بدمشق وتسهيلاً لأمور الأطباء في حصولهم على مادة البنزين».

محافظة دمشـق خصصت صهريج تدخل لبيع مادة البنزين المدعوم للقضاة والأطباء والضباط المتقاعدين حصراً، وسيتواجد الصهريج في منطقة باب توما "مرآب الصوفانية"، ويجب أن يتواجد صاحب العلاقة في السيارة، حاملاً معه بطاقة تثبت عمله.

وسيعمل الصهريج بشكل يومي، ما عدا يوم الجمعة، من الساعة الثانية عشرة ظهراً، واعتباراً من اليوم.