صهريج بنزين خاص بالأطباء والقضاة والضباط في دمشق

خصصت محافظة دمشق اعتباراً من اليوم، صهريج بنزين خاص بالأطباء والقضاة والضباط للتخفيف من حدة الازدحام الحاصل أمام محطات الوقود.



ونشرت نقابة أطباء دمشـق عبر صفحتها في فيسبوك أن «هذه الخطوة جاءت بالتعاون بين محافظة دمشق وفرع دمشـق لنقابة الأطباء، بهدف تخفيف الازدحام على محطات الوقود بدمشق وتسهيلاً لأمور الأطباء في حصولهم على مادة البنزين».



محافظة دمشـق خصصت صهريج تدخل لبيع مادة البنزين المدعوم للقضاة والأطباء والضباط المتقاعدين حصراً، وسيتواجد الصهريج في منطقة باب توما "مرآب الصوفانية"، ويجب أن يتواجد صاحب العلاقة في السيارة، حاملاً معه بطاقة تثبت عمله.



وسيعمل الصهريج بشكل يومي، ما عدا يوم الجمعة، من الساعة الثانية عشرة ظهراً، واعتباراً من اليوم.