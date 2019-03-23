صهاينة يعتدون على منازل الفلسطينيين شرق الخليل

جدد المستوطنون الإسرائيليون، صباح اليوم، اعتداءاتهم على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل في الضفة الغربية.



وذكرت وكالة وفا أن قطعان المستوطنين المدججين بالسلاح وبحماية قوات الاحتلال هاجمت منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل، ما أدى إلى تحطيم سيارات الفلسطينيين وبعض ممتلكاتهم.



وتقتحم قطعان المستوطنين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.