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صندوق النقد يدعو لتسريع الإصلاحات في تونس

 

أعلنت مديرة ​صندوق النقد الدولي​ كريستين لاغارد إنه يتعين "تسريع" الإصلاحات في تونس التي تشهد موجة احتجاجات اجتماعية وسط ضيق السكان ذرعاً بعدم تحسن الظروف الاقتصادية.

وتعاني تونس صعوبات اقتصادية وتراجعاً للنمو سببه خصوصاً تراجع السياحة بعد اعتداءات في 2015، وحصلت في 2016 على خط قروض بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي. وتعهدت سلطاتها في المقابل بخفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وقالت لاغارد: "يجب أن نعرف أننا في مرحلة انتقال حيث يتعين أن تتسارع الإصلاحات لتوفير إطار لاقتصاد مستقر يطمئن المستثمرين وحيث يكون بإمكان الشركات أن تعود للاستثمار وحيث تصبح الشركات على استعداد مجدداً لإحداث فرص عمل".

وأضافت: "يجب اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لحماية الفئات الأشد فقراً لكن في الوقت ذاته يجب أن نفهم أنه في بعض الميادين لا بد من دفع الضرائب ويتعين المرور تدريجاً من نظام التعويضات للجميع إلى نظام يهدف إلى دعم الفئات الأشد حاجة".

وفي الأونة الأخيرة، شهدت تونس حيث بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة تستمر الأربعاء والخميس، حركة احتجاجات تحول بعضها إلى أعمال شغب ليلية في عدة مدن وذلك إثر دخول ميزانية تقشف حيز التنفيذ مع بداية 2018.

وتابعت لاغارد: "لماذا هذا الإحباط؟ لأنه بدأ تنفيذ بعض الإصلاحات لكن حتى الآن لم ير الناس نتائجها، وهم يرون خصوصاً زيادة في الأسعار".

 

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