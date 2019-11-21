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صفقة لاستيراد 70 ألف طن من الموز اللبناني

كشفت وزارة الزارعة اللبنانية عن صفقة لتوريد 70 ألف طن من الموز اللبناني إلى سوريا.


وفي بيان صادر عن وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس، نشره في حسابه عبر “تويتر” ، الاثنين 18 تشرين الثاني، فإنه وجه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، لـ “السماح باستيراد 70 ألف طن من الموز اللبناني”.


وأضاف الوزير اللبناني أن ” هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالشأن الزراعي”.


وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا فتحت منح الإجارات الخاصة باستيراد الموز من لبنان في تشرين الأول عام 2018، بعد إيقافها منذ عام 2017.


وشهدت أسعار الموز ارتفاعاً كبيراً حيث تجاوز سعر الكيلو غرام الواحد 1100 ليرة سوريّة في كثير من الاسواق السورية.