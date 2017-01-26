صفقة روسية قطرية جديدة بملياري دولار

أعلن رئيس جهاز قطر للاستثمار عبد اللـه آل ثاني، أمس، عن إبرام صفقة جديدة مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بقيمة ملياري دولار.

وجاء الإعلان عن الصفقة خلال لقاء جمع ومستثمرين آخرين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أعرب خلاله الأخير عن أمله بزيادة التعاون بين الصندوقين الروسي والقطري في مختلف المجالات.

وأعاد محللون تراجع الدور القطري فيما يتعلق بالملف السوري إلى تحسن العلاقات الروسية القطرية خصوصاً في قطاع الغاز.

وتأتي الصفقة الجديدة بعد صفقة أخرى أبرمها الصندوق القطري في إطار تحالف مع شركة «غلينكور» العملاقة لتجارة السلع الأولية، مع شركة «روس نفط» في نهاية العام الماضي اشترى بموجبها التحالف حصة في الشركة الروسية بلغت نسبتها 19.5 بالمئة مقابل نحو 11.3 مليار دولار، ووصفت الصفقة بالأكبر في العام 2016.

كما وقعت «روس نفط»، في وقت سابق من كانون الثاني، اتفاقاً مع شركة مرتبطة بقطر و«غلينكور»، لإمدادها بما يصل إلى 55 مليون طن من النفط الخام على مدى خمس سنوات.

وكالات