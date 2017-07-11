صفقة بـ3,5 مليارات دولار بين موسكو والرياض

قال رئيس شركة حكومية روسية إن موسكو والرياض، وقعتا على اتفاق أولي في مجال التعاون العسكري التقني بقيمة 3.5 مليارات دولار، مشيراً إلى وجود شروط سعودية لتنفيذه.

وأوضح سيرغي تشيميزوف، رئيس مؤسسة «روستيخ»، المتخصصة في تصنيع وتصدير المنتجات ذات التقنيات العالية، بما فيها العسكرية أمس: «في إطار الجولة الجديدة من المحادثات عقدنا اتفاقاً أولياً بقيمة 3.5 مليارات دولار. لكن السعوديين اشترطوا بدء سريان مفعوله بتقديمنا لهم جزءاً من التقنيات والشروع في التصنيع على أراضي المملكة».

وأضاف: «نحن الآن بصدد التفكير فيما يمكن أن نقترح عليهم، وأبسط حل هو إنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة الخفيفة، بندقية «كلاشينكوف» مثلاً».

وفي سياق متصل رفضت المحكمة العليا في لندن أمس إيقاف صفقة بيع أسلحة بريطانية إلى النظام السعودي رغم المطالبات الواسعة بتعليق الصفقة نظراً للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الذي يقوده نظام آل سعود في اليمن.

ونقلت «رويترز» عن المحكمة العليا قولها إنه «تم رفض طلب المدعي النظر بقضية إيقاف صفقة الأسلحة».

وقدم الطلب منظمة «الحملة ضد تجارة الأسلحة» البريطانية التي حاولت استصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع يستخدمها النظام السعودي في عدوانه ضد الشعب اليمني.

وكالات