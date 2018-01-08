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صفعة جديدة للمعارضة .. فرمان عثماني يحجب موقع “المرصد السوري”

 

في بيان أصدره مايسمى ب”المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أبدى استغرابه من الخطوة التركية بحجب الموقع الإلكتروني الخاص به، ما يمنع متابعي المرصد من الإطلاع على الأخبار والرصد اليومي للتطورات الميدانية الجارية، واعتبر المرصد في بيانه أن ذلك “يتعارض مع حرية التعبير والرأي التي تدعي الحكومة التركية الدفاع عنها وحمايتها، كما يتعارض مع المادة 18 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية”.

أسباب الحجب من قبل السلطات التركية للموقع مازالت مبهمة حتى الآن، وتم ترجيح أن الحظر أتى من خلال سياسة المرصد المتبعة وآلية تعاطيه وتغطيته للأحداث في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وكالات

 