صفحة مزورة باسم رئاسة مجلس الوزراء

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:



يهم المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية التنويه بأن صفحة التي تحمل الاسم "رئاسة مجلس الوزراء بدمشق" مزورة وصفحة التي تحمل الاسم "الفريق الحكومي المعني بمواجهة كورونا.الجمهورية العربية السورية" مزورة أيضاً وتتم إدارتهما من الخارج، ولا تتحمل رئاسة مجلس الوزراء في سورية أية مسؤولية عما نشرته أو تنشره هاتان الصفحتان بأي شكل من الأشكال، راجين من السوريين الانتباه إلى الصفحات المزورة والابتعاد عنها وعدم متابعتها ولو من باب الفضول لأن هذه الصفحات حتماً لم يتم إنشاؤها لغرض وطني، وعيك مسؤولية.



رابط موقع رئاسة مجلس الوزراء في سورية على الإنترنت:http://www.pministry.gov.sy



رابط صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سورية على فيسبوك:http://https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry



قناة رئاسة مجلس الوزراء في سورية على تليغرام:http://https://t.me/SyrianPrimeMinistry



رابط قناة رئاسة مجلس الوزراء في سورية على يوتيوب:https://www.youtube.com/channel/UChq0sk0pVDjbVG1mY3XnOHQ



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