عناصر “الخوذ البيضاء” ومسلحو “جبهة النصرة” يحضرون لاستفزاز كيميائي في إدلب
في ريف إدلب: إلى ما بعد سراقب
حكّام الخرطوم: إسرائيل حليفة!
متزعم "فيلق الرحمن" مع 6000 إرهابي جلهم من النصرة في ليبيا
الكرملين: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في إدلب
المجموعات المسلحة تستهدف مناطق مدنية في ريف حلب الشمالي بالقذائف الصاروخية
بدء العمل في المعرة لإزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية
الجيش سيطر على زيتان بريف حلب..ومهّد لاقتحام سراقب.. و«النصرة» تخلي مقراتها في المدينة
السعودية ستقوم بتدريب وتمويل ميليشيات في شرق الفرات!
اعتقال علوش في باريس يفاقم الخلافات بين «المعارضات»
بعد كورونا.. تفشّي فيروس وبائي جديد في الصين
الجيش يعثرعلى شبكة أنفاق معقدة وتحصينات كبيرة للمجموعات المسلحة بريف إدلب
لاريجاني: العرب يدفعون 70% من التزامات “صفقة القرن” المالية
مصدر ميداني ينفي سيطرة الإرهابيين على نقاط عسكرية في ريف حلب الشرقي
المتحدث باسم الرئاسة الروسية يرد على اتهام أردوغان لموسكو حول إدلب
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

صفحة السفارة الأمريكية في دمشق “تتضامن” مع إدلب ومتابعون يعلقون: نسيتم جرائمكم السابقة!

صفحة السفارة الأمريكية في دمشق “تتضامن” مع إدلب ومتابعون يعلقون: نسيتم جرائمكم السابقة!

غيرت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق ، صورة الغلاف الخاصة بها على فيسبوك ووضعت صورة كتب عليها “إدلب” باللغة الإنكليزية.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن واشنطن اتخذت هذا الإجراء الشكلي زعماً منها أنها متضامنة مع أهالي إدلب، في محاولة منها لتضييع انتصار الجيش السوري وتقدماته الأخيرة في إدلب واستعادته السيطرة على الكثير من البلدات والقرى.

حيث قامت السفارة الأمريكية في دمشق بوضع صورة سوداء للغلاف الخاص بصفحتها على “فيسبوك”، كتب عليها “إدلب” باللغة الإنجليزية.

فيما انهالت التعليقات على تلك الصورة من قبل ناشطين مطالبين أمريكا بإخراج قواتها الاحتلالية من سورية، كما استهزأ بعضهم من خطوة تغيير السفارة صورة الغلاف معلقين: “ما شاء الله شو إنسانيين.. نسيتو جرائمكم”، حيث ذكّرت فئة من المعلقين، السفارة الأمريكية ببعض جرائمها ضد الإنسانية مثل: “ناكازاكي، هيروشيما، أفغانستان، العراق”.