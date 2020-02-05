صفحة السفارة الأمريكية في دمشق “تتضامن” مع إدلب ومتابعون يعلقون: نسيتم جرائمكم السابقة!

غيرت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق ، صورة الغلاف الخاصة بها على فيسبوك ووضعت صورة كتب عليها “إدلب” باللغة الإنكليزية.



واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن واشنطن اتخذت هذا الإجراء الشكلي زعماً منها أنها متضامنة مع أهالي إدلب، في محاولة منها لتضييع انتصار الجيش السوري وتقدماته الأخيرة في إدلب واستعادته السيطرة على الكثير من البلدات والقرى.



حيث قامت السفارة الأمريكية في دمشق بوضع صورة سوداء للغلاف الخاص بصفحتها على “فيسبوك”، كتب عليها “إدلب” باللغة الإنجليزية.



فيما انهالت التعليقات على تلك الصورة من قبل ناشطين مطالبين أمريكا بإخراج قواتها الاحتلالية من سورية، كما استهزأ بعضهم من خطوة تغيير السفارة صورة الغلاف معلقين: “ما شاء الله شو إنسانيين.. نسيتو جرائمكم”، حيث ذكّرت فئة من المعلقين، السفارة الأمريكية ببعض جرائمها ضد الإنسانية مثل: “ناكازاكي، هيروشيما، أفغانستان، العراق”.