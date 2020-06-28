صفحات مزورة باسم وزارة الصحة.. والوزارة تحذّر وتوضّح حساباتها الرسمية كاملة

حذرت وزارة الصحة من صفحات مزورة على الفيسبوك تنتحل اسم (وزارة الصحة _ المكتب الإعلامي) وتؤكد أن صفحتها الرسمية الوحيدة هي على الرابط التالي: https://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR



ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم المساهمة في الترويج للأخبار والصفحات غير الموثوقة وأخذ المعلومات من منصات الوزارة على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

الفيسبوكhttps://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR



تلغرام : https://t.me/mohsyria



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http://www.instagram.com/syrianministryofhealthالموقع الكتروني :http://www.moh.gov.sy