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صفحات مزورة باسم وزارة الصحة.. والوزارة تحذّر وتوضّح حساباتها الرسمية كاملة

حذرت وزارة الصحة من صفحات مزورة على الفيسبوك تنتحل اسم (وزارة الصحة _ المكتب الإعلامي) وتؤكد أن صفحتها الرسمية الوحيدة هي على الرابط التالي:  https://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم المساهمة في الترويج للأخبار والصفحات غير الموثوقة وأخذ المعلومات من منصات الوزارة على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
 الفيسبوكhttps://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR

تلغرام : https://t.me/mohsyria

انستغرام : 
http://www.instagram.com/syrianministryofhealthالموقع الكتروني :http://www.moh.gov.sy 