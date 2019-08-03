يختلف تفكير الرجل عن المرأة في عدة أمور كما تختلف اهتماماتهم مما يجعل الرجل أكثر بحثُا عن المرأة الأكثر تشابهًا له ولشخصيته حتى يتمكن من العيش سعيدًا معها ليبدأوا في بناء الأسرة التي طالما حلما بها.



لكم 4 صفات يكرهها الرجل في المرأة التي يريد الزواج بها.



الهوس بالزواج



المرأة المهووسة بالزواج والمهتمة بهذا الأمر لدرجة لا تسمح لها بالتفكير سوى به من الشخصيات التي لا يفضل الرجل الزواج بها، فالرجل يفضل أن يجد شريكة حياته مهتمة بشخصية من ستتزوج أكثر من الزواج في حد ذاته، كما يرغب الرجل في الزواج من المرأة الطموحة التي تحاول دائمًا أن تحقق نجاحات في الحياة.



الاهتمام



لا يجد الرجل في المرأة التي تتلقى الأخبار السعيدة أو الحزينة بوجه يكسوه نفس التعبير زوجة له، فيفضل الرجل أن يتزوج مرأة تتفاعل مع الأحداث التي تدور حولها وتهتم بها، وذلك لرغبة الرجل في اهتمام زوجته لما يقول ومشاركته المواقف الحياتية التي يمر بها.



التسلط



لا يرغب الرجال بوجه عام الزواج من المرأة المتسلطة التي تفرض سيطرتها عليه وتمنعه من القيام بأمور يفضل القيام بها كالسهر مع أصدقائه، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة إذا كنت من الشخصيات التي تغير على زوجها وتحبين بقائه معك عن طريق طلب الخروج معه وحدكما في أي مكان يفضله لتتذكرا سويًا بعض الذكريات الرائعة التي مرت بينكما.



الثقافة



يفضل دائمًا الرجل البحث عن الفتاة الجميلة المثقفة التي يمكنها مساعدته في كل أمور حياته ويمكن الاعتماد عليها في الأخذ بنصيحتها، وأثبتت الدراسات العلمية أن معظم الرجال يفقدون الثقة بالنساء اللواتي يفتقدن الثقافة بشكل تدريجي.