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صروح الإعمار تطلق اليوم سيارتها الأولى بمواصفات كاملة

تطلق شركة صروح الإعمار مساء اليوم سيارتها الأولى لعام 2017 “بي واي دي اف3” كاملة المواصفات وذلك في فندق فورسيزونز.

وقال مدير التسويق في الشركة محمد عامر خربوطلي “إن السيارة الجديدة تم تجميعها في مصنع الشركة وتتصف بسعة محرك 1500 سي سي و6 سرعات أتوماتيك ومانع انزلاق ووسائد هوائية للسائق والمرافق ونظام تخميد عالي الأداء”.

وكانت الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات “سيامكو” أطلقت في أيار الماضي ثلاث سيارات أتوماتيك جديدة في السوق السورية.

سانا

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