صرف أكثر من 227 مليون ليرة للمزارعين المتضررين جراء موجة الصقيع في اللاذقية العام الماضي

يواصل المصرف الزراعي التعاوني باللاذقية عمليات صرف قيمة تعويض المزارعين المتضررين جراء موجة الصقيع التي شهدتها المحافظة العام الماضي والبالغة أكثر من 227 مليون ليرة.



وبين مدير المصرف المهندس ميلاد عيسى اليوم أن عمليات صرف قيم الأضرار بدات منذ ثلاثة أسابيع لافتا إلى أن المبلغ المخصص للمتضررين في منطقة اللاذقية يبلغ 138ر119 مليون ليرة استفاد منه 9397 مزارعا في المنطقة وهو تعويض محصور بالحمضيات فقط فيما المبلغ المخصص للمتضررين في منطقة الحفة يبلغ 34 مليون ليرة والمبلغ المخصص للمتضررين في منطقة القرداحة يبلغ 74 مليون ليرة.



وأشار عيسى إلى أن المصرف يقدم قروضا قصيرة الأجل على شكل خدمة بيوت بلاستيكية بقيمة 1000 ليرة للمتر المربع وخدمة أعلاف بقيمة 85 ألف ليرة للبقرة الواحدة وخدمة فروج بمقدار 600 ليرة للصوص الواحد على أن يتم التسديد في فترة تتراوح ما بين 6 و 10 أشهر من تاريخ منح القرض موضحا أنه تم العام الماضي منح قروض مماثلة على مستوى المحافظة بلغ إجمالي قيمتها 800ر41 مليون ليرة سورية.



وتسببت موجة الصقيع التي شهدتها محافظة اللاذقية العام الماضي بأضرار للزراعات المحمية والخضار الشتوية في مختلف مناطق المحافظة.

سانا