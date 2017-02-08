الجيش اللبناني يوقف إرهابيا في عرسال شرق لبنان
ميليشيات الغوطة ترفض «المصالحة» وتقع في كمين بعد محاولة تسلل فاشلة باتجاه إدارة المركبات
النص الكامل لمسوَّدة موسكو للدستور وملاحظات دمشق
معارك الشرق السوري أمام امتحان «التفاهمات الحذرة» في الباب
الجيش يقترب من تادف
النائب نبيل صالح: حضور المجلس في حياة الناس ضعيف ورئيسة المجلس ترى أن المشكلة في الآلية وليس في الأداء
اكتشاف مقابر جماعية في التل والقضاء يدعو ذوي المفقودين لمراجعة النيابة للتعرف عليهم
الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل ارهابيين باتجاه مواقعه من جرود رأس بعلبك وعرسال والقاع
الرئيس الأسد: سياسة الدول الأوروبية في بداية الحرب قضت على دورها
تصريح الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية
تقويم أداء مجلس الشعب
إقرار مشروع قانون إحداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين في المحافظات
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
سورية على مسافة خطوة من تحقيق السلام
الجيش يتقدم شرقي حمص... ومعارك طوق الباب تتسارع

صرف أكثر من 227 مليون ليرة للمزارعين المتضررين جراء موجة الصقيع في اللاذقية العام الماضي

يواصل المصرف الزراعي التعاوني باللاذقية عمليات صرف قيمة تعويض المزارعين المتضررين جراء موجة الصقيع التي شهدتها المحافظة العام الماضي والبالغة أكثر من 227 مليون ليرة.

وبين مدير المصرف المهندس ميلاد عيسى اليوم أن عمليات صرف قيم الأضرار بدات منذ ثلاثة أسابيع لافتا إلى أن المبلغ المخصص للمتضررين في منطقة اللاذقية يبلغ 138ر119 مليون ليرة استفاد منه 9397 مزارعا في المنطقة وهو تعويض محصور بالحمضيات فقط فيما المبلغ المخصص للمتضررين في منطقة الحفة يبلغ 34 مليون ليرة والمبلغ المخصص للمتضررين في منطقة القرداحة يبلغ 74 مليون ليرة.

وأشار عيسى إلى أن المصرف يقدم قروضا قصيرة الأجل على شكل خدمة بيوت بلاستيكية بقيمة 1000 ليرة للمتر المربع وخدمة أعلاف بقيمة 85 ألف ليرة للبقرة الواحدة وخدمة فروج بمقدار 600 ليرة للصوص الواحد على أن يتم التسديد في فترة تتراوح ما بين 6 و 10 أشهر من تاريخ منح القرض موضحا أنه تم العام الماضي منح قروض مماثلة على مستوى المحافظة بلغ إجمالي قيمتها 800ر41 مليون ليرة سورية.

وتسببت موجة الصقيع التي شهدتها محافظة اللاذقية العام الماضي بأضرار للزراعات المحمية والخضار الشتوية في مختلف مناطق المحافظة.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.