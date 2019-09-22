صرح طبي جديد في سورية

افتتح عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السوري أمس الهيئة العامة لمشفى الأطفال في محافظة طرطوس برعاية الرئيس بشار الأسد.



وتبلغ مساحة مشفى الأطفال 6 آلاف متر مربع ويضم 100 سرير و40 حاضنة بتكلفة نحو مليار و200 مليون ليرة سورية ويتكون من 6 طوابق وأقسام إسعاف وعناية مركزة وطوابق استقبال المرضى.





واستمع المهندس خميس إلى شرح حول المشفى قدمه الدكتور ياسر جورية المدير العام للهيئة مبينا أنه يسهم بتوفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية للمراجعين ويقدم الخدمة الصحية المطلوبة فضلا عن الدور التعليمي والتدريبي.





وأوضح المهندس خميس أن استكمال إنجاز هذا الصرح العلمي والطبي خلال سنوات الحرب يعبر عن إرادة الشعب السوري وتمسكه بإعادة بناء بلده ومحو آثار الحرب الإرهابية عنها.