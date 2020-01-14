صرافات جديدة إلى عقاري اللاذقية وجبلة

على إيقاع مشاهد الازدحام أمام الصرافات والتي كانت المشهد الأبرز خلال الفترة الماضية في جميع المحافظات وخاصة اللاذقية التي تعاني صرافاتها من كثرة الأعطال بسبب القدم، أكد مصدر في المصرف العقاري في محافظة اللاذقية أنه تم تخصيص 9 صرافات آلية لمحافظة اللاذقية منها 5 صرافات لمدينة جبلة.



وقال المصدر: “عملية تركيب الصرافات الجديدة في مدينة اللاذقية بدأت بعد عدة جولات قام بها المعنيون في المصرف العقاري لتحديد أماكن لوضع الصرافات الجديدة وذلك إما بتعدّيل الغرف الموضوعة سابقاً لتستوعب صرافات إضافية في حال إمكانية التعديل وإما بإقامة غرف جديدة لتسوعب الصرافات الجديدة”.

من جهتها، قالت مديرة المصرف العقاري بمدينة جبلة رنا حيدر “استلم المصرف 5 صرافات جديدة بانتظار تركيبها من قبل الشركة المختصة خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأوضحت حيدر أن عملية توزيع الصرافات الجديدة ستتم بوضع صرافين داخل المصرف بدلاً من الصرافين القديمين، ووضع صراف في قبو المصرف، بالإضافة إلى وضع صراف جديد بجانب الصراف القديم بالقرب من دوار بلدية جبلة.



كما أشارت حيدر إلى أنه بعد التنسيق مع الجهات والادارات المعنية، فإنها ستتشاور مع القائمين على إدارة مركز خدمة المواطن الجديد من أجل وضع صراف داخل المركز بهدف تسهيل حصول المواطنين على رواتبهم وأموالهم الموطنة في المصرف العقاري.



يذكر أن إدارة المصرف العقاري استلمت 100 صراف آلي جديد ذو مواصفات فنية وعملية جيدة جداً حيق تتسع خزنة كل صراف لـ 14 ألف ورقة نقدية في حين كانت خزنة الصرافات السابقة تتسع لـ 8 آلاف قطعة نقدية كما أن سرعة إنجاز أو تنفيذ العملية في الصرافات الجديدة هي 40 ثانية فقط ما يعني أن الصرافات الجديدة تساعد في حل مشكلة الازدحام بصورة كبيرة تسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمة بزمن أسرع.



باسل يوسف