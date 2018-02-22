صراع بين المجموعات السلفية شمال حلب..و الجولاني بلا غطاء إقليمي

لكنّ الخلاف الذي تجدّد بين «الأحرار» و«النصرة» في تموز من العام نفسه دفع «الزنكي» إلى الانشقاق عن «الهيئة»، وفتح أبواب التنسيق بينها وبين «الأحرار» خلف الكواليس. بدورها، خرجت «حركة أحرار الشام» من آخر معاركها مع «النصرة» مستنزفةً وخاسرةً لكثير من مناطق نفوذها و«ماء وجهها». وثمة مؤشرات كثيرة تدلّل على أن تشكيل «جبهة تحرير سوريا» إنّما جاء في الدرجة الأولى بهدف وضع حدّ لهيمنة «النصرة» و«تنمّرها». وإذا كان دافع «الأحرار» الأوّل هو الثأر من الجولاني وجماعته، فإنّ الأمر مرتبط في حسابات «الزنكي» باقتناص الفرصة لفرض نفسها رقماً صعباً جديداً في خارطة المجموعات المسلّحة. وعُرفت «الزنكي» منذ نشأتها (عام 2011) بالبراعة في التلوّن وتغيير الولاءات تبعاً للمنافع المتوخّاة، وسبق لها أن تلقّت الدعم من كلّ من قطر والسعوديّة وتركيا والولايات المتحدة وسلفيي الكويت! ويبدو مسلّماً به أنّ تشكيل «جبهة تحرير سوريا»، وانخراطها في المعارك سريعاً ضدّ «النصرة» لم يكن له أن يُبصر النور من دون ضوء أخضر إقليمي. وعلاوة على «سلطة التمويل» يلعب الثقل «الإخواني» داخل كلّ من «الزنكي» و«الأحرار» دوراً أساسيّاً في التزام الطرفين تنسيق تحركاتهما الكبرى مع اللاعبين التركي والقطري، لكنّ الأخيرَين هما في الوقت نفسه ظهيران إقليميان أساسيّان لـ«النصرة»! ولتفكيك هذه المعادلة ينبغي العودة إلى تطورات العلاقات بين «النصرة» وأنقرة، واستقراء المخاوف التركيّة من خروج هذه العلاقة عن السيطرة، لا سيّما وأنّ عناصر الجيش التركي باتوا حاضرين في «دائرة الخطر» بفعل انتشار «نقاط المراقبة» التركيّة في مناطق نفوذ «النصرة». وكانت أنقرة قد أفلحت في تعبيد طريق جنودها بتفاهماتٍ عقدتها أجهزة استخباراتها مع الجولاني الذي ضحّى بكل أوراقه «القاعديّة» كرمى لعيني أنقرة، وانقلب على التنظيم الأم في سبيل تفاهماته معها. ويبدو أنّ المعطى الإقليمي اليوم بات يحتّم على اللاعب التركي العمل على تقويض سلطة الجولاني تدريجيّاً، بالإفادة من براعة الأخيرة في استعداء معظم المجموعات المسلّحة، بما فيها «القاعدة» والكيانات المرتبطة بها. ولا يبدو أنّ دحر «النصرة» عسكريّاً هو الهدف الوحيد لـ«تحرير سوريا». وتشير معطيات عدّة إلى أنّ حلّ «حكومة الإنقاذ» المحسوبة على «النصرة» في الدرجة الأولى، والتي تتحكم بمعظم مفاصل «العمل الإداري» في إدلب سيكون هدفاً تالياً، في خطوةٍ تمهّد لـ«إنهاء سيطرة النصرة على إدلب إلى الأبد» وفقاً لما أكّدته مصادر معارضة مقيمة في إدلب . وحتى الآن، تبدو كفة «تحرير سوريا» هي الأرجح في المعارك الدائرة بينها وبين «النصرة»، لا سيّما وأن «الزنكي» تحظى بثقل خاصّ في ريف حلب الغربي، فيما تحتفظ «أحرار الشام» بحضور مؤثّر في أجزاء من ريف إدلب. واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين «تحرير سوريا» وبين «النصرة» في كلّ من أريحا، وجبل الأربعين، ووادي الضّيف، ومعرّة النعمان (جميعها في محافظة إدلب)، إضافة إلى أورم وعويجل وتقاد ومحيط الفوج 111 (وجميعها في محافظة حلب). وأسفرت المعارك حتى مساء أمس عن انسحاب «النصرة» من كلّ من معرّة النعمان، ووادي الضيف، وأريحا، وترملا، فيما شهدت بلدة كفر روما اتفاقاً بين «الأحرار» و«النصرة» لتحييدها عن المعارك وانسحاب الطرفين منها لمصلحة «المجلس العسكري» في البلدة.