صدور نتائج منح الجامعات الخاصة
أعلن معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة بطرس ميالة عن صدور نتائج منح الجامعات الخاصة وذلك على موقع الوزارة، والمخصصة لصالح التعليم العالي.
ولفت ميالة إلى أن المنح تتضمن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة على ان يتم التفاضل على أساس المعدل والثانوية الحديثة والرغبات والاختصاصات بما فيه الحد الأدنى للتفاضل.
وبين ميالة أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم يقدر بـ653 طالباً وطالبة من الفرعين العلمي والأدبي، يشكلون نسبة 5 بالمئة من عدد الطلاب والطالبات المستجدين المسجلين سنويا في الجامعات الخاصة.
يشار إلى أن الوزارة قبلت 10 بالمئة من مقاعد المنح لذوي الشهداء، ما يعادل 66 مقعدا، إضافة إلى قبول 1 بالمئة من مقاعد المنح للمعوقين، ما يعادل 7 منح خاصة وذلك من أصل المقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة.
الرابط الخاص بالنتائج في موقع وزارة التعليم العالي:
http://www.mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5622&nid=5161
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