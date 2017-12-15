صدور نتائج منح الجامعات الخاصة

ولفت ميالة إلى أن المنح تتضمن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة على ان يتم التفاضل على أساس المعدل والثانوية الحديثة والرغبات والاختصاصات بما فيه الحد الأدنى للتفاضل.

ولفت ميالة إلى أن المنح تتضمن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة على ان يتم التفاضل على أساس المعدل والثانوية الحديثة والرغبات والاختصاصات بما فيه الحد الأدنى للتفاضل.

وبين ميالة أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم يقدر بـ653 طالباً وطالبة من الفرعين العلمي والأدبي، يشكلون نسبة 5 بالمئة من عدد الطلاب والطالبات المستجدين المسجلين سنويا في الجامعات الخاصة.

وبين ميالة أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم يقدر بـ653 طالباً وطالبة من الفرعين العلمي والأدبي، يشكلون نسبة 5 بالمئة من عدد الطلاب والطالبات المستجدين المسجلين سنويا في الجامعات الخاصة.