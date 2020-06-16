صدور نتائج مسحات جميع الطلاب المحجور عليهم في جامعة البعث

كشف رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب عن صدور نتـائج المسـحات التي أجريت لباقي الطلاب المحجور عليهم من رأس المعرة، مبيناً أن جميع النتائج كانت سلبية.

وأشار إلى أنهم سيبقون في مركز الحجر حتى الانتهاء من مدة 14 يوماً للتأكد من سلامتهم بشكل كامل.



وأوضح الخطيب أن إجمالي عدد الطلاب الموجودين حالياً في مركز الحجر الصحي في الوحدة (15) بالمدينة الجامعية بحمص بلغ 23 طالباً جميعهم من رأس المعرة وتم وضعهم في الحجر كإجراءات احترازية فقط حيث لم تظهر عليهم أية أعراض وهم بحالة صحية جيدة.



وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم إرسال أي طالب من رأس المعرة إلى الحجر الصحي فور وصوله إلى الجامعة كإجراءات احترازية للتأكد من سلامته وعدم إصابته بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الجامعة وإدارة المدينة الجامعية تواصل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من التعقيم والحفاظ على التباعد المكاني بين الطلاب وإجراء الفحوصات الحرارية أمام باب كل كلية تعليمية وأبواب المدينة الجامعية.



الوطن