صدور نتائج القبول بالصف الأول الثانوي المهني للنقل البحري

بيّنت وزارة النقل أن عدد الطلاب الكلي المقبولين في ثانوية النقل البحري في طرطوس بلغ 76طالباً، منهم في المفاضلة العامة 61، وفي المفاضلة الخاصة 15 طالباً.



كما أوضحت أن عدد الطلاب الكلي المقبولين في ثانوية النقل البحري بلغ في اللاذقية 128، منهم في المفاضلة العامة 113، وفي المفاضلة الخاصة 15.



وأشارت في بيان لها، أن الحد الأدنى لعلامة القبول في طرطوس بلغت 2332. وفي اللاذقية بلغت 2086. وأعلى علامة قبول في اللاذقية 3011، وفي طرطوس 2958. وأكدت أنه على الطلاب المقبولين مراجعة الثانويتين في اللاذقية وطرطوس لاستكمال أوراقهم الثبوتية والالتحاق بالدوام يوم الأحد 13 أيلول 2020.