صدور قوائم جديدة لتعيين 258 من ذوي الشهداء العسكريين

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوى الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء” في رئاسة مجلس الوزراء اليوم قوائم جديدة لتوظيف ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.



وأوضحت اللجنة في بيان أن القوائم الجديدة شملت 258 شخصاً من ذوي الشهداء وسيتم نشرها تباعاً ليصبح العدد الإجمالي للعقود السنوية الخاصة بتوظيف ذوي الشهداء منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 حتى الآن 4477 عقداً.



ودعت اللجنة ذوي الشهداء الذين صدرت أسماؤهم إلى مراجعة الجهات العامة ذات العلاقة بعد 10 أيام من انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.