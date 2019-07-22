صدور تعليمات القبول في الصف الأول الثانوي

أصدرت وزارة التربية تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية الرسمية العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها للعام الدراسي 2019-2020 .



وحددت الوزارة موعد القيد والقبول اعتبارا من يوم الاثنين 29-7-2019 ولغاية يوم الاثنين 26-8-2019 وذلك للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي أو الشهادة الإعدادية الشرعية لدورة عام 2019.



ويقبل في الصف الأول الثانوي العام “العلمي أو الأدبي” الطلاب من مواليد “2003-2004-2005-2006” ممن حصلوا على درجات محددة في شهادة التعليم الأساسي تتراوح بين 1409 في ريف الحسكة و 2000 درجة في مدينتي طرطوس واللاذقية وفي شهادة الإعدادية الشرعية بين 1909 في ريف الحسكة و 2709 في مدينتي طرطوس واللاذقية .



وحددت الوزارة الحد الأدنى للقبول في الأول الثانوي العام في دمشق 1596 درجة وفي ريف دمشق 1528 وفي القنيطرة 1506 وفي درعا 1528 وفي ريف المحافظة 1454 وفي السويداء 1754 وفي ريفها 1705 وفي حمص 1600 وفي ريف المحافظة 1490 وفي حلب وريفها 1519 وفي حماة 1548 وفي ريفها 1498 وفي إدلب وريفها 1570 وفي طرطوس 2000 وفي ريف المحافظة 1780 وفي اللاذقية 2000 وفي ريفها 1962 وفي الرقة 1459 وفي ريف المحافظة 1438 وفي الحسكة 1476 وفي ريفها 1409 وفي دير الزور وريفها 1483.



كما حددت الوزارة درجات القبول للناجحين في الشهادة الإعدادية الشرعية في دمشق 2162 وريف دمشق 2070 وريفها 2026 وفي القنيطرة 2040 وريفها 1999 وفي درعا 2070 وفي ريف المحافظة 1970 وفي السويداء 2376 وفي ريفها 2310 وفي حمص 2167 وفي ريف المحافظة 2018 وفي حلب وريفها 2058 وفي حماة 2097 وفي ريفها 2029 وفي إدلب وريفها 2127 وفي طرطوس 2709 وفي ريف المحافظة 2411 وفي اللاذقية 2709 وفي ريفها 2658 وفي الرقة 1976 وفي ريف المحافظة 1948 وفي الحسكة 1999 وفي ريفها 1909 وفي دير الزور وريفها 2009.

وبالنسبة للتسجيل في المدارس المهنية لفتت الوزارة إلى أنه يقبل جميع الطلاب الناجحين من كافة المواليد من المقبولين في التعليم الثانوي العام إضافة إلى جميع الطلاب من مواليد 2000 و 2001 و 2002 مهما كان مجموع درجاتهم كما يقبل جميع الطلاب من مواليد 2003 و 2004 و 2005 و 2006 ممن حصلوا على درجات محددة في شهادة التعليم الأساسي أو الشهادة الإعدادية الشرعية دون الدرجات المطلوبة للتسجيل في الأول الثانوي العام.



ولفتت الوزارة إلى أنه يسجل الطالب أو الطالبة في المحافظة التي حصل منها على شهادة ” التعليم الأساسي- الإعدادية الشرعية” حصراً باستثناء طلاب محافظتي الرقة وإدلب بحيث يسجل في مدارس المدينة من حصل على الشهادة من مدارس المدينة ويسجل في مدارس الريف من حصل على الشهادة في مدارس الريف.



وبينت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب محافظتي الرقة وإدلب يسجلون في الصف الأول الثانوي العام في المحافظة التي يقطن فيها الطالب وفق الدرجة المحددة للتسجيل في محافظته الأصلية.