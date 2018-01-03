صدور برنامج الامتحان العام لشهادة الثانوية العامة والشرعية دورة 2018 (الدورة الأولى)

ويبدأ امتحان شهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي يوم الاثنين بتاريخ 28 – 5 – 2018م، وينتهي امتحان الفرع الأدبي يوم الأحد بتاريخ 10 – 6 -2018م ، وينتهي امتحان الفرع العلمي يوم الثلاثاء 12 – 6 – 2018 م.