صدور برنامج الامتحان العام لشهادة الثانوية العامة والشرعية دورة 2018 (الدورة الأولى)
أصدرت وزارة التربية برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة والشرعية دورة 2018 (الدورة الأولى).
ويبدأ امتحان شهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي يوم الاثنين بتاريخ 28 – 5 – 2018م، وينتهي امتحان الفرع الأدبي يوم الأحد بتاريخ 10 – 6 -2018م ، وينتهي امتحان الفرع العلمي يوم الثلاثاء 12 – 6 – 2018 م.
الفرع العلمي:
يوم الاثنين 28-5 الفيزياء
يوم الثلاثاء 29-5 اللغة الفرنسية
يوم الخميس 31-5 اللغة العربية
يوم الأحد 3-6 الرياضيات
يوم الإثنين 4-6 التربية الوطنية
يوم الأربعاء 6-6 اللغة الانكليزية
يوم الخميس 7-6 التربية الدينية
يوم الأحد 10-6 علم الأحياء
يوم الثلاثاء 12-6 الكيمياء
الفرع الأدبي:
يوم الاثنين 28-5 قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
يوم الثلاثاء 29-5 اللغة الفرنسية
يوم الخميس 31-5 اللغة العربية
يوم الأحد 3-6 الجغرافيا
يوم الاثنين 4-6 التربية الوطنية
يوم الأربعاء 6-6 اللغة الانكليزية
يوم الخميس 7-6 التربية الدينية
يوم الأحد 10-6 التاريخ
ويبدأ امتحان شهادة الثانوية الشرعية يوم الاثنين 28 – 5- 2018م، وينتهي يوم الاثنين 18 – 6- 2018م.
الاثنين 28-5 قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
الثلاثاء 29-5 اللغة الفرنسية
الخميس 31-5 اللغة العربية
الأحد 3-6 الجغرافية
الاثنين 4-6 التربية الوطنية
الثلاثاء 5-6 الفرائض
الأربعاء 6-6 اللغة الإنكليزية
الخميس 7-6 العقيدة الإسلامية
الأحد 10-6 التاريخ
الثلاثاء 12-6 القرآن الكريم “التفسير وعلوم القرآن”
الأحد 17-6 الفقه وأصول الفقه
الاثنين 18-6 الحديث الشريف والمصطلح
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