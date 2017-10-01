صدور القوائم الاسمية للمقبولين في السنة التحضيرية بالكليات الطبية

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم القوائم الاسمية للطلاب المقبولين في السنة التحضيرية للعام الدراسي 2017-2018 وذلك في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس والمقبولين بنتيجة مفاضلة السنة التحضيرية للمحافظات الشرقية للعام الدراسي 2017-2018.

وأشارت الوزارة في إعلان لها إلى أنه يمكن الاطلاع على الأسماء عبر موقعي المفاضلة والوزارة الالكترونيين.