صدور الحدود الدنيا لـ مفاضلات القبول الجامعي.

أصدرت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في العام الدراسي 2020-2021، بما يشمل التسجيل المباشر للفرع الأدبي، والحدود الدنيا للاختصاصات في الفرع العلمي، والسنة التحضيرية، إضافة إلى مفاضلة الطلاب العرب والأجانب وذوي الشهداء، ومفاضلة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والثانويات المهنية، وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية، والسوري غير المقيم، وأبناء المحافظات الشرقية.





و كشف معاون وزير التعليم العالي رياض طيفور أنه من خلال إحصائيات وأرقام الناجحين في الثانوية العامة لوحظ وجود ازدياد واضح بالمعدلات في شريحة الطلاب ممن تزيد معدلاتهم على 230 درجة بزيادة وصلت إلى 4 آلاف طالب وطالبة، الأمر الذي سينعكس حكماً على معدل القبول في السنة التحضيرية للكليات الطبية (طب بشري- طب أسنان- صيدلة)، وخاصة أن الشريحة العليا تضم أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة مقارنة مع 6 آلاف في العام الماضي ضمن الشريحة ذاتها.





وتوقع طيفور أن يزيد معدل القبول النهائي في السنة التحضيرية عتبة الـ230 درجة، علماً أن الحد الأدنى الأولي للتفاضل في السنة التحضيرية للتعليم العام بلغ 232 درجة وللموازي 229،5، وبناء على عدد المتقدمين ضمن هذه الشريحة يتضح المعدل النهائي للقبول وهذا يتحدد بعد التقدم للمفاضلة ضمن الفرع العلمي.





وكشف طيفور أنه لوحظ أيضاً ارتفاع في الشريحة الدنيا للناجحين في الثانوية، مقابل أن المنحة في الشريحة الوسطى لم تختلف كثيراً عن العام الماضي، وشهدت ارتفاعاً طفيفاً في الدرجات، وتبعا لذلك سنشهد تغييراً يتوقع أنه ليس بالكبير في الشرائح المتوسطة، وهذا ما يتضح من أعداد المتقدمين ورغباتهم النهائية.



الوطن