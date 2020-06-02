سورية تؤكد أن حرق الأمريكي والتركي لمحاصيل القمح يرتقي لمستوى جريمة حرب
الحكومة اللبنانية تتبنى قانون «قيصر»؟
الاحتلال التركي يدخل المزيد من الدبابات والعربات المدرعة إلى قواعده في ريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يُدخل رتلاً محملاً بالذخائر والمواد اللوجستية إلى ريف الحسكة
سورية تتسلم دفعة من طائرات (ميغ 29) المتطورة والمحدثة من روسيا الاتحادية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن عدة تغييرات في المحافظات
الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على سوريا لعام إضافي
قسد تشن حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها وحالة الفلتان الأمني مستمرة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل مواد في قانون تنظيم الجامعات
الخارجية تتهم دول الإتحاد الأوروبي بالمساهمة في سفك دم السوريين
الجيش يمنع رتلا أمريكيا من المرور نحو تل تمر ويجبره على العودة
الصحة: فك الحظر مطلب اقتصادي لكن المرض لم ينتهِ
صدور قوائم اسمية جديدة لتعيين ذوي الشهداء العسكريين «الزوجة والأبناء»
بوتين يعين يفيموف مبعوثاً خاصاً لتعزيز العلاقات مع سورية
الاحتلال التركي يدخل حصادات لسرقة القمح بريف الحسكة

صدور التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (125) لطلاب الدراسات العليا

صدور التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (125) لطلاب الدراسات العليا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 125 تاريخ 28/5/2020 لطلاب مرحلة التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا، حيث تقرر منح طلاب دراسات التأهيل والتخصص دبلوم أو ماجستير الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات للعام الدراسي 2019-2020 عاماً دراسياً استثنائياً للعام الدراسي 2020-2021، كما تقرر منح طلاب سنوات المقررات في ماجستير الدراسات العليا الذين استنفدوا فرص التقدم الى الامتحانات في العام الدراسي 2019-2020 عاماً دراسياً استثنائياً للعام الدراسي 2020-2021.