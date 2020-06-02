صدور التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (125) لطلاب الدراسات العليا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 125 تاريخ 28/5/2020 لطلاب مرحلة التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا، حيث تقرر منح طلاب دراسات التأهيل والتخصص دبلوم أو ماجستير الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات للعام الدراسي 2019-2020 عاماً دراسياً استثنائياً للعام الدراسي 2020-2021، كما تقرر منح طلاب سنوات المقررات في ماجستير الدراسات العليا الذين استنفدوا فرص التقدم الى الامتحانات في العام الدراسي 2019-2020 عاماً دراسياً استثنائياً للعام الدراسي 2020-2021.