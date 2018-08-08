الجيش يحبط هجوما للنصرة بريف اللاذقية.. ويدحر داعش في السويداء
تحرّك أميركي في الشمال السوري: نحو عرقلة حوار «قسد ــ دمشق»
حوار جريدة الأيام مع نبيل صالح
وحدات من الجيش توقع عدداً من القتلى بصفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بريف حماة الشمالي
السويداء بعد المجزرة: بضع حقائق قاسية
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا غرب دمشق
رويترز: الشرطة الروسية ستنتشر في هضبة الجولان المحتل
موسكو: مناطق وجود القوات الأمريكية في التنف تشهد تزايداً ملحوظاً لإرهابيي “داعش”
تركيا توحّد فصائل إدلب «المعتدلة»... للحفاظ على «خفض التصعيد»
ريف السويداء: درع واقٍ من الأهالي والجيش
داعش “انتهى”.. والمنطقة الجنوبية قاب قوسين من إعلان التحرير الكامل
رفع العلم الوطني في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي
الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا
الرئيس الأسد يوجه كلمة إلى القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش
«تفاهمات» سوتشي: إطلاق «اللجنة الدستورية»... ومصير إدلب؟

صدور أسماء الناجحين في مسابقة التربية الخاصة بحملة شهادة المعاهد

أعلنت وزارة التربية اليوم أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها بتاريخ 29-11-2017 لحملة شهادة المعاهد ( التقانية..التقانية الصناعية.. تقنيات الحاسوب.. أهلية التعليم الإعدادي) لتعيينهم بوظيفة (معلم حرفة.. مدرس مساعد.. كاتب.. مساعد مهندس.. مساعد فني.. عامل فني) في الإدارة المركزية ومديريات التربية في المحافظات.

أوضحت الوزارة  أن عدد الناجحين بلغ 19474 ناجحاً منهم 807 ناجحين من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام مبينة أنها أصدرت قرارين بأسماء الناجحين ولكل محافظة على حدة الأول لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام والثاني لباقي المتقدمين.

وكانت الوزارة حددت في إعلان المسابقة حاجتها لتعيين 7964 من حملة شهادات المعاهد المشار إليها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد استكمال الاجراءات القانونية ستصدر قرارين بأسماء المقبولين للتعيين من الناجحين ولكل محافظة على حدة حسب تسلسل النجاح على أن تستكمل الوثائق الأخرى المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء المقبولين للتعيين.

ولفت البيان إلى أنه يجوز للوزارة في حال الحاجة وتوفر شواغر واعتمادات مالية ملء الشواغر من الناجحين غير المقبولين للتعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم وخلال مدة عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في المسابقة.

ودعا البيان المتقدمين للمسابقة إلى مراجعة ديوان وزارة التربية ومديرياتها للاطلاع على النتائج وكافة التفاصيل أو زيارة الموقع الالكتروني للوزارة.

 

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.