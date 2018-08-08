صدور أسماء الناجحين في مسابقة التربية الخاصة بحملة شهادة المعاهد

أعلنت وزارة التربية اليوم أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها بتاريخ 29-11-2017 لحملة شهادة المعاهد ( التقانية..التقانية الصناعية.. تقنيات الحاسوب.. أهلية التعليم الإعدادي) لتعيينهم بوظيفة (معلم حرفة.. مدرس مساعد.. كاتب.. مساعد مهندس.. مساعد فني.. عامل فني) في الإدارة المركزية ومديريات التربية في المحافظات.

أوضحت الوزارة أن عدد الناجحين بلغ 19474 ناجحاً منهم 807 ناجحين من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام مبينة أنها أصدرت قرارين بأسماء الناجحين ولكل محافظة على حدة الأول لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام والثاني لباقي المتقدمين.

وكانت الوزارة حددت في إعلان المسابقة حاجتها لتعيين 7964 من حملة شهادات المعاهد المشار إليها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد استكمال الاجراءات القانونية ستصدر قرارين بأسماء المقبولين للتعيين من الناجحين ولكل محافظة على حدة حسب تسلسل النجاح على أن تستكمل الوثائق الأخرى المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء المقبولين للتعيين.

ولفت البيان إلى أنه يجوز للوزارة في حال الحاجة وتوفر شواغر واعتمادات مالية ملء الشواغر من الناجحين غير المقبولين للتعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم وخلال مدة عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في المسابقة.

ودعا البيان المتقدمين للمسابقة إلى مراجعة ديوان وزارة التربية ومديرياتها للاطلاع على النتائج وكافة التفاصيل أو زيارة الموقع الالكتروني للوزارة.

سانا