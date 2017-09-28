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صدور أسماء المقبولين في مدرستي التمريض والقبالة بالسويداء وحماة

أعلنت مدرسة الشهيد ربيع كمال زين الدين للتمريض والقبالة بالسويداء اليوم نتائج مفاضلة القبول للعام الدراسي 2017-2018 لحملة الشهادة الثانوية الفرع العلمي.صدور أسماء المقبولين في مدرستي التمريض والقبالة بالسويداء وحماة

وأشار مدير المدرسة أزهر أبو شديد إلى أن عدد الطلاب المقبولين 70 طالبا وطالبة وفق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وفي حماة أكد مدير مدرسة التمريض والقبالة حيان اليوسف أنه تم قبول140 طالبا وطالبة في المدرسة للعام الدراسي الجديد.

ويتوجب على الطلاب المقبولين استكمال أوراقهم قبل الخامس من الشهر القادم وفي حال لم يسجل الطالب المقبول خلال المدة المذكورة فإنه سيتم قبول الطالب الاحتياط.

هذا ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين في لوحة الإعلانات بمدرستي التمريض والقبالة أو مديريتي الصحة في المحافظتين علما أنه تم تحديد يوم الثامن من تشرين الأول المقبل موعدا لبداية العام الدراسي الجديد.

سانا

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